O presidente Lula decidiu dar satisfações, nesta terça-feira (23), sobre duas de suas principais promessas de campanha: baixar o preço da carne e ampliar a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR). O petista afirmou à imprensa que o governo plantou, no primeiro ano, as bases de um projeto que renderá frutos em breve. Além de reforçar a promessa de isenção do IR para salários até R$ 5 mil, disse que trabalha para tornar a "picanha e a cerveja" mais acessíveis à população, seja pela redução de preços ou pelo aumento médio de salários.