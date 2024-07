A polêmica do pioneirismo da madeira engenheirada no RS

Na última quarta-feira (4), a coluna registrou uma obra que teria sido a primeira de grande porte erguida com madeira engenheirada no Rio Grande do Sul. Depois, a coluna recebeu uma contestação enfática de Andreas Hösch, filho de do fundador da Esmara Estruturas. Segundo ele, a empresa participou dos primórdios da tecnologia sustentável no Estado, ainda na década de 1960.