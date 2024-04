Foi na região do 4º Distrito, em Porto Alegre, que Olga dos Reis construiu a infância e a adolescência. Em 1949, conheceu Jayr dos Reis, com quem formou família. A ancestralidade é resgatada pela neta Deise dos Reis no Olga Restaurante. O estabelecimento oferece comida caseira em um casarão da década de 1960 com decoração afetiva de "casa de vó".