Em uma semana de oscilações, ainda que discretas, no mercado de capitais atribuídas ao humor em relação à segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, analistas se perguntam: afinal, se a rejeição é considerada certa, o que interessa? Para quem tem um olhar mais benigno em relação ao atual ocupante do Planalto, o resultado vai indicar se há chance real de aprovar alguma reforma da Previdência. Para os menos tolerantes, o que importa mais, a essa altura, é o valor da fatura.

Depois da especulação sobre a retirada do aeroporto de Congonhas do plano de privatização, adivinhem? No final da tarde de sexta-feira, o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil confirmou que o governo "reavalia a concessão" do aeroporto mais urbano da capital paulista.