O Grêmio precisa entender os porquês de estar no fundo do poço

Tenebroso. É o adjetivo que melhor explica a atuação do Grêmio na etapa inicial no Morumbi na noite desta quarta-feira (17). O 1 a 0 para o São Paulo até que ficou barato. O Tricolor, que não teve Renato na beira do campo por causa de uma gripe, não teve criação alguma, só um chute de Pavon.



Porém, as coisas mudaram após o intervalo, quando entraram Carballo e Nathan Pescador. O Grêmio voltou completamente diferente. Nem parecia o mesmo time apático dos 45 minutos iniciais. Passou a ameaçar muito o São Paulo.