No geral, o empate com o São Paulo não foi um mau resultado para o Inter. Justo pelo o que as duas equipes produziram e, principalmente, pelas circunstâncias do confronto em Criciúma. Se o cenário já era preocupante por causa das ausências de Rochet, Mauricio, Borré, Valencia e Alario, a lesão muscular de Alan Patrick, logo aos três minutos de partida, dificultou a vida de Eduardo Coudet, que colocou Hyoran em campo.