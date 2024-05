O adiamento do jogo entre Inter e Juventude pela Copa do Brasil, que seria realizado na noite de quarta-feira (1), foi a medida mais sensata tomada pela CBF. Assim como a decisão de cancelar todos os jogos dos times gaúchos na rodada do fim de semana das outras competições nacionais. Olhando apenas para a questão esportiva, ela traz duas consequências.