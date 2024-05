O adiamento do jogo com o Criciúma na Arena, que estava marcado para a tarde de domingo (5), acabou sendo bom negócio para Renato Portaluppi. Hora de ganhar fôlego. Haverá um tempo maior de descanso para os atletas antes da decisão com o Huachipato fora de casa na próxima quarta-feira (8). Alguns titulares com maior rodagem - como João Pedro, Villasanti, Cristaldo e Kannemann - podem descansar mais para o duelo decisivo.