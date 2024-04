O mais importante para o Inter era largar com vitória no Brasileirão, o grande objetivo da temporada. Não acabou sendo uma atuação de grande inspiração, mas o objetivo foi atingido no primeiro passo da longa caminhada para buscar o tetra. É uma competição onde todos os jogos são importantes. E como se esperava, o Colorado não teve facilidades.



Primeiro tempo com poucas chances de abrir o marcador. Porém, as mexidas de Eduardo Coudet no intervalo mudaram o panorama da partida. Acumulando chances perdidas, o Inter acabou saindo atrás no marcador. Mas a reação imediata com o gol de Wesley e a virada através de Fernando trouxeram os três primeiros pontos na tabela.