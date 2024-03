Após ser barrado da final do Gauchão, o Inter vai mudar. E o fato não pode ser visto como terra arrasada. Na realidade, Eduardo Coudet passará a ter mais jogadores à disposição. Trocará peças. Thiago Maia, Fernando, Bernabei e Borré, que não atuaram no Estadual, podem jogar com sequência a partir de agora.



A volta de Rochet significa o retorno do goleiro titular. Acréscimo importante. Renê pode perder o lugar na lateral esquerda. No meio-campo, Aránguiz pode ser avançado com as entradas de Fernando e Thiago Maia. Com isso, Alan Patrick jogaria mais recuado, abrindo espaço para Borré ser o parceiro de Valencia.