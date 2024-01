A boa notícia para os colorados é de que Thiago Maia está mais perto do Beira-Rio. Mas é uma negociação complicada. O Flamengo faz jogo duro para liberar o volante, que cairia como uma luva no esquema de Eduardo Coudet. É o primeiro homem do meio-campo, que qualifica a saída de bola, ao gosto do treinador argentino.



Além disso, também é bom marcador. Não há no elenco colorado um jogador com essas características para ser o primeiro volante. Óbvio, o clube carioca vai querer buscar uma maior remuneração para liberar o jogador.