O Cine Rodeio foi símbolo dos tempos áureos de Minas do Camaquã, no interior de Caçapava do Sul. Construído em madeira, abriu as portas em 1970. Como todo complexo de mineração e vilas, a área de entretenimento pertencia à Companhia Brasileira do Cobre (CBC). O empresário Francisco Matarazzo Pignatari, o Baby Pignatari, oferecia aos funcionários e suas famílias os últimos lançamentos do cinema.