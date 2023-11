Depois de Johnny, já negociado com o Bétis, da Espanha, e de Mauricio, principal candidato a deixar o Inter ao final do ano, surge outro nome que pode render dinheiro aos cofres do Beira-Rio. É Matheus Dias, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Chile. A conquista é um dos ingredientes que colocam o volante no radar de equipes do Exterior.