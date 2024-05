A impossibilidade de acesso às propriedades rurais, associadas à falta de luz, água e ração, faz com que produtores de leite reduzam o número de ordenhas diárias ou até mesmo tenham de jogar fora produto que não pôde ser entregue. Conforme o Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados (Sindilat-RS), entre 30% e 40% da coleta diária está sendo afetada pela conjuntura atual do Rio Grande do Sul.