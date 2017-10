Divulgação / Divulgação

Inspiradas na equoterapia, alunas do curso técnico em agropecuária do Centro Estadual de Educação Profissional Visconde de São Leopoldo, em São Leopoldo, criaram projeto singular para a socialização de crianças com deficiência a partir do contato com ovinos (foto acima). Na mesma escola, uma dupla do curso técnico em florestas trabalhou com a iniciativa de arborização. E o que era apenas parte de uma disciplina se transformou em conquista para comunidade e estudantes.

Os dois trabalhos foram selecionados para a Feira Internacional de Ciência e Tecnologia (Cientec), que ocorre de 20 a 24 de novembro em Lima, no Peru. Mas para poder chegar lá, as alunas precisarão contar com a solidariedade. O grupo organizou uma vaquinha online (bit.ly/tecnicosl), pedágios solidários, rifas e jantares. São necessários cerca de R$ 18 mil _ foram arrecadados R$ 3 mil.

_ Seria muito interessante que pudessem participar. Não queremos deixar essa pesquisa morrer _ diz o professor e orientador Geisson Alves Homrich.

O Ovinoterapia: Inovação na Interação de Ovinos Com Pessoas Especiais, de Andressa Prado Dias, Eduarda Souza Brentano e Julia Espinoza Souza, foi aplicado em alunos da rede pública, e mostrou melhora na socialização. A proposta Alternativas para Árvores Ameaçadas de Extinção do Rio Grande do Sul, de Gabriele da Silva Alves e Mariana da Costa Pacheco, trabalhou, ao longo de três anos, com preservação de espécies ameaçadas. A escola agrícola é estadual e conta com 220 alunos em turno integral _ parte deles em sistema de internato.