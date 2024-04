Após ter sido fechado há quase dois anos, o restaurante húngaro A Canga, de 1967, reabriu as portas em São Sebastião do Caí, no Vale do Caí. Inicialmente, funcionará apenas aos finais de semana e feriados, para conciliar com os empregos dos integrantes da família do sócio-proprietário Rafael Cvitko, que, por exemplo, é representante comercial de atacados.