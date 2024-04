Na sua última feira industrial de Hannover como presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry teve um evento agitado. Foi representando a confederação nacional do setor, ciceroneou o governador Eduardo Leite, com quem tem tratado sobre a proposta de aumentar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), e comemorou o seu aniversário de 76 anos na Alemanha. Confira a entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha.