…é também a força do amor e da inteligência, potências que atuam conjuntamente quando você se transforma ao contemplar algo feito com engenho, que rapta sentidos e promove encanto, saber e poder. Qual poder? O poder de compreender melhor o mundo e si próprio, o poder de formular questões, intuir possibilidades, iluminar as sendas do desejo e da imaginação e certificar que não estás só no mundo, mas conheces algo precioso que te une à parte boa da humanidade, criada com beleza, compartilhada com esperança, destinada a celebrar a vida e transformar a história. Mas de onde vem e para onde vai a força da arte?