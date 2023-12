A grande peste do século XIV promoveu duas mudanças sociais decisivas rumo à aurora da modernidade, no Renascimento dos séculos XV e XVI. Por um lado, o desencanto com os poderes divinos, que falharam na oferta de cura e salvação; cerca de metade da população da Europa morreu entre 1345 e 1354, e entre os que sobreviveram cresceu um sentimento de amor à vida, inclinado a comportamentos emancipados, eventualmente céticos e mesmo pagãos.