O antissemitismo é um ramo da síndrome de preconceitos mais ampla que cabe chamar de racismo. Trata-se de atitude nociva profundamente enraizada em tradições que vêm do mundo antigo e que se agravam no curso dos séculos. Por sua complexidade e por seu vigor histórico, esse cacoete não pode ser tratado com simplicidade ou desdém. Na crise atual, entre Israel e Palestina, há novo capítulo dessa trama, gerando situações muito difíceis para os povos afetados pelo conflito e para os que se atrevem a falar dele em público. Esse risco não pode nos impedir de examinar situação tão desafiadora. Comecemos com a questão ética essencial: você gostaria de ser agente ou vítima de racismo?