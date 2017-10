Saudade vai apertar Revista RG / Divulgação

Não será fácil acordar neste sábado (21) e ver que Jeiza se foi...

Firme sem perder "la" ternura Raquel Cunha / TV Globo/Divulgação

— Vai ser uma personagem difícil de se despedir — confessa Paolla Oliveira em entrevista exclusiva por telefone, direto do Rio de Janeiro, no final da tarde de segunda-feira (16).

A Força do Querer termina nesta sexta-feira (20), o Globo Repórter na sequência é sobre a novela, tem a reprise do último capítulo ainda no sábado (21), mas a atriz já está cheia de saudade da sua major linha-dura nas operações policiais no morro...

Nem te arrisca! Raquel Cunha / Globo





Determinada nos ringues...



E, ao mesmo tempo, tão sensível nos relacionamentos...

Tem coisa malresolvida aí! João Miguel Júnior / TV Globo/Divulgação



Foi essa multiplicidade de Jeiza que apaixonou público e crítica, elevando-a ao patamar de heroína da novela mais assistida na Grande Porto Alegre desde Amor à Vida (2013).

Aliás, em Amor à Vida, lá estava Paolla também, como a mocinha da trama, Paloma.

Em Amor à Vida, sucesso também na Grande Porto Alegre Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação



Em 12 anos de carreira, Paolla acredita que Jeiza veio no tempo certo:

— Se tivesse aparecido em outro momento, eu não teria estofo suficiente para levá-la. Tudo é um caminho.





Como tem sido esse "fogo cruzado" de encarnar a Jeiza? Entre amores, operações policiais, treinos para viver esse seu lado lutadora...

Valeu, gente! Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação



É uma delícia. Ela foi uma personagem cheia de energia, de garra e que exigia de mim também essa vivacidade, sabe? Essa energia despendida minha. Claro que cansa, claro que fim de novela cansa mais ainda. A gente está bem cansado. Mas acho que, quanto mais a gente doa e recebe esse carinho das pessoas, esse carinho comigo, com a Paolla atriz e com a personagem, e as pessoas se sentem representadas, o pessoal da luta, eu ganho mais energia para recomeçar. Vai ser um personagem difícil de se despedir (risos).

Já estás se despedindo dela, gravaste as tuas cenas finais (a previsão é que termine nesta quinta-feira, 19, se tudo der certo)?

É uma das novelas que eu mais tô trabalhando. Eu vou trabalhar, se eu não me engano, até sexta-feira (20), que é o último dia. Se a gente conseguir, vai ser até quinta (19). Senão, gravo até o último dia. Essa coisa de terminar antes não existe (risos). É muito trabalhoso, o final tá trabalhoso, tá cheio de ação, cheio de emoção, tem luta... Vai ser um capítulo bem legal para quem tá esperando o final da novela. "Mas e o fim de fulano, mas e o fim de ciclano, e o fim de Jeiza?". Vai ter "fim" para todo mundo, vai ter emoção pra todo mundo, vai ser legal.





E tu torces para que final da Jeiza? Ela sofre, ela chora, se emociona com o ex (Zeca, Margo Pigossi)... Torces para ela ficar com o Caio (Rodrigo Lombardi) ou, de repente, para ter um novo amor?



(risos) Acho que tantos finais são possíveis, e a Jeiza permite que esses finais sejam todos bons porque ela é essa mulher moderna em que tudo cabe. Se for para arrumar um novo amor, vai ser ótimo. Se for para encarar o Zeca e suas questões, mas que a gente sabe que tem uma coisa ali malresolvida, seria legal. Se for o Caio, que é um cara que tem a ver com ela profissionalmente, que seja um novo encontro, um encontro mais tranquilo, também é legal. Eu não tenho preferência. Acho que o mais legal da Jeiza, quando me perguntam sobre o final, é a trajetória dela. A trajetória dela permite que qualquer final seja bacana. E uma coisa que eu acho legal é ela conquistar ou, pelo menos, dar um passo em direção ao que sempre falou: a luta é uma busca dela. Que seja ela se encaminhando para isso porque é um desejo pessoal independente do coração. Na profissão, acho que não tem questões. A Jeiza tem que continuar mostrando que o que ela quer é possível.





O que tem sido mais desafiador pra ti na interpretação da Jeiza? Porque ela é múltipla!

Não sei se tem uma coisa específica. A principal delas não vem necessariamente da Jeiza,em do trabalho. Fazer novela é longo. É você não se perder. Sabe quando você já domina a personagem? É não deixar ela esfriar, é continuar mantendo ela com temperatura e descobrindo novas facetas, mesmo numa mulher com tantos caminhos como a Jeiza. Mesmo assim, é não perder a vontade e o frescor de estar ali. É estar sempre inteira, estar numa novela te exige muito, mas ela exigiu bastante fisicamente. E outra coisa: a Jeiza de Niterói, a do Zeca e do Caio, não existe, tá na minha cabeça, na cabeça da Glória (Perez, autora). Bem ou mal, ela pode ter atitudes diferentes do que a gente imagina. Mas a policial, a lutadora... Ela representa uma classe de alguma maneira. Você estar de acordo, dentro de uma ficção, com o que a realidade exige também é um desafio. Mas acho que foi bem-cumprido.





Como tu percebes esse carinho da categoria e das mulheres nas ruas te parando?

(risos) O carinho vem de todos os lados, dos mais inusitados. De as pessoas ficarem olhando e olhando de novo e falando: "Meu Deus, é a Jeiza mesmo!". Eu realmente tenho sido mais chamada de Jeiza do que de Paolla. É uma forma de carinho. As pessoas associaram mesmo a minha imagem à personagem, e é isso o que a gente quer. A gente quer, quando está com uma personagem, ser lembrada por ela mesmo. Até criança que me para: aconteceu isso em uma gravação em Tavares Bastos, na comunidade (no Morro da Nova Cintra, no Rio de Janeiro). Chegou em mim correndo (a criança), olhou e disse: "Oi, Jeiza". E, na sequência, perguntou: "Cadê a Paolla?" (risos). Eu me senti quase um... sabe Papai Noel? Quando as pessoas veem o Papai Noel e falam: "Cadê meu pai?". É interessante. Você brinca com a fantasia e brinca com o quanto as pessoas acreditam nisso e o quanto a gente tem que levar mesmo com o coração, com profissionalismo, porque mexe com todo mundo, de adultos a crianças.





Tu tens acordado já com a intensidade da Jeiza?

(risos) Eu sou um pouco agitada. De alguma maneira, empresto a minha energia para ela. Eu acordo cedo. Normalmente, já tenho um treinamento. Quando a gente tem alguma cena de luta, começo a coreografar, já começo a entrar no universo dela. E estudando as cenas, você vai entrando, pensando no que vai fazer. Os dias de gravação têm sido bem intensos. Por que mais que eu tente ficar fora, a gente acorda tranquilo, mas já vai, de alguma maneira, trabalhando para, quando chegar lá, estar com a energia toda dessa mulher (risos).



A Paolla foi a Jeiza todos os dias nesse período da novela, a ponto de gravar quase todos os dias?

Quase todos os dias! A gente gravava de segunda a sábado. Às vezes, duas frentes por dia, em dois lugares diferentes por dia.

Então, realmente, a despedida vai ser triste.

É, sábado (21), eu vou demorar um pouco para entender que eu estou de férias.



Jeiza é o tipo de mulher bem-sucedida profissionalmente, mas que teve sobressaltos no amor. Achas que é difícil mesmo para a mulher atual equilibrar todos os lados da sua vida para ser feliz?

A busca é o equilíbrio. Você tem que ser feliz em todas as vertentes que resolver abrir na sua vida, seja profissional, familiar, seja a familiar em relação ao coração, com pais, filhos. É a busca do equilíbrio. A Jeiza buscou isso na parte amorosa, mas não é diferente do que a mulher moderna faria. As pessoas falam: "O Zeca não tem muito a ver com ela, o Caio tem mais...". Mas, às vezes, não é assim. A novela retrata muito a realidade, e a realidade nos surpreende. O mais legal é como se ajustar diante das surpresas. Por isso que o final de Jeiza é bacana, mas o caminho dela é o que mais interessa.





Como é celebrar o megasucesso da novela ao lado do teu parceiro de vida e de trabalho, o Rogério (Gomes, diretor artístico de "A Força do Querer")?

Com Papinha, parceria dentro e fora de cena AgNews / AgNews

Acho que a gente leva com profissionalismo, mas também com muito carinho o trabalho. Não podia ser diferente vindo de duas pessoas que se admiram. A gente segue admirando, trabalhando muito. E comemorando também. Bastante. Mas acho que não seria diferente se fosse em trabalhos diferentes. A gente iria torcer um pelo outro da mesma maneira.

Que vence esse duelo...?

(Paolla solta uma gargalhada)

... Do bem e do mal, na novela: duas lindonas, Jeiza ou Bibi?

Pois é. Esse duelo é tão complexo, né? A Jeiza continua fazendo o trabalho dela, assim como toda a polícia. Não tem só um vencer. Se fosse assim, talvez, fosse mais fácil. Só que tem muitos lados. A Bibi está entre um lado e outro. Ela se mostrou, merece pagar por várias coisas que fez. Mas acho que está se encaminhando para uma redenção. O embate entre Jeiza e Bibi daria para fazer outra novela (risos).





Fica a dica! Quem sabe uma série?

Daria para fazer outra novela sem dúvida (risos).

Perigosa x Jeiza: ou elas podem ser amigas? Sergio Zalis / Globo





Como foi para vocês duas essa química bacana das duas personagens: duas musas, uma do lado da lei, a outra do lado do crime, e um amor, que, por ironia do destino, acabou, de certa forma, aproximando os caminhos delas. Vocês conseguem descontrair fora de cena?

Ih, sempre! Essa novela foi leve, teve um bastidor maravilhoso! Vou sentir saudade da Jeiza e vou sentir muita saudade dos meus colegas. A Juliana é ótima, a gente tem uma forma de trabalho parecida. Foi tudo muito fácil, muito tranquilo. E o mais legal é que a gente, sim, era leve antes de entrar em cena para que, quando entrasse, estivesse com força total. Foi ótimo descobrir com ela. A gente foi descobrindo nossas possibilidades, descobrindo onde era o calo de Jeiza, onde era o calo da Bibi. Demoramos um pouquinho para ter os embates. O legal da descoberta é que foi deixando a gente a fim também, com vontade de que tivesse mais, de que as duas se encontrassem, que o embate fosse maior. E assim foi uma novela toda.





A Paolla leva alguma coisa da Jeiza?

Ela leva, sim, a coisa do treino, a coisa física... Mas o que eu mais levo é essa sensação de que o nosso público mudou, de que, sim, é possível fazer um trabalho que, muitas vezes, parece que estava apagado, de um gênero tão importante para o nosso país, a novela... Fazer bem, fazer com vontade, fazer ele (o gênero novela) brilhar novamente. De Jeiza, especificamente, eu levo essa alegria de poder fazer uma personagem que é bom-caráter, é amorosa, é boa profissional, é íntegra com o louvor e com o amor das pessoas. Faz tempo que as pessoas invertem um pouco as coisas e colocam os vilões em um lugar especial. Claro, eles são divertidos, têm a sua parcela de carinho, mas eu acho que a inversão de valores, neste caso, se coloca muito presente. Então, eu levo da Jeiza isso: sim, é possível a gente amar quem é bom-caráter, quem é boa profissional, quem é boa filha, quem é íntegra como é a personagem.

Vitória do bem! TV Globo / Divulgação





Vai um recadinho especial para a gauchada?





A Força do Querer foi um divisor de águas no momento em que a TV aberta compete com outras telas como a internet? Fez esse resgate das novelas?

Quando a gente fala em "divisor de águas", a gente coloca, mais uma vez, uma pressão sobre o que, simplesmente, está dando certo. Prefiro ver com bons olhos o resgate de um gênero, que, realmente, é importante para o nosso país, mesmo diante de todas as novas telas que se abriram. Tem espaço pra todo mundo. O público mudou, se modifica, isso faz a gente do lado de cá, da TV aberta, de quem faz novelas, de quem faz séries pra TV aberta, se modificar e fazer cada vez melhor. A função das várias telas tem essa característica de fazer a gente se renovar e melhorar o produto, melhorar a nossa atuação, melhorar como um todo. Tem que ser visto com bons olhos. Senão, a gente desiste e entrega os pontos. A Força do Querer misturou uma equipe afinada, de diretores, com a Gloria e com atores a fim de fazer, olhando para esse novo público, misturando realidade com ficção, com entretenimento, de uma maneira tão equilibrada que, realmente, trouxe luz pra esse gênero. Eu fico muito feliz de estar participando de um momento importante, de transformação. Estamos todos em transformação. Que seja para o bem!





A Jeiza foi a tua personagem de maior destaque até então?

Tudo é passo a passo. Se a Jeiza tivesse aparecido em outro momento, eu não teria estofo suficiente para levá-la. Tudo é um caminho. Todos os personagens que eu fiz até hoje, eu posso dizer que chegam até aqui. Eu acredito nisso. Me perguntavam muito isso lá atrás, da Danny Bond (prostituta que interpretou na série Felizes para Sempre?, de 2005): "Ah, foi a sua personagem de maior repercussão?". Eu falei: "Pode ter sido". Mas todos os caminhos de tudo o que eu fiz até hoje, com participações, com mocinhas, com vilãs, me fizeram aprender, amadurecer e fazer o personagem como eu fiz. E daí é que vem o carinho, o reconhecimento. A gente só faz agora aproveitando muito bem o que fez até aqui.

Em Felizes para Sempre?, a cena que "quebrou" a internet reprodução / Globo