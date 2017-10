Mas, com a morte do patriarca, sua primeira atitude é colocar a empresa à venda. Ele só não imagina que um de seus grandes empreendimentos vai para "a chon" antes de ser inaugurado, deixando mortos, feridos e sobreviventes soterrados.

Herdeiro da construtora responsável pelo desabamento do centro médico prestes a ser inaugurado, Vitor se vê no meio de uma baita enrascada. E Gilda, vivida por Debora Bloch, também, já que é a diretora financeira da Baretti Engenharia.

Treze Dias Longe do Sol tem estreia prevista para janeiro, na Globo. Mas vai ao ar antes no Globo Play, no dia 2 de novembro.

No Replay 10, também no Globo Play, nesta sexta-feira (27), Paulinho entra no clima da minissérie. O ator relembra as 10 maiores tragédias da TV brasileira.