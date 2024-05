Alexis Sánchez, o maior artilheiro da história da seleção do Chile, com 50 gols, está de saída da Inter de Milão. Após a conquista do título italiano, o atacante fez postagens em redes sociais em tom de despedida. O jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências, cravou que ele não ficará no clube ao final do contrato.