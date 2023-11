A briga entre torcedores de Brasil e Argentina, com intervenção dura da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que retardou em 30 minutos o início da partida entre as duas seleções pelas eliminatórias da Copa, segue repercutindo. Principalmente pela guerra de versões entre os organizadores do confronto. E está também expondo uma nova realidade na CBF, com poder concentrado nas mãos do presidente Ednaldo Rodrigues.