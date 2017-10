Cristiano Estrela / Agencia RBS

O mineiro Ricardo Marques Ribeiro, 38 anos, apita Grêmio x Palmeiras neste domingo (21), às 17h, na Arena do Grêmio. Com as duas equipes com 50 pontos, o duelo vale a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

O juiz da Fifa causou polêmica na última vez em que esteve em uma partida do tricolor gaúcho. A curiosidade é que não foi por causa de algum erro no jogo contra o São Paulo no primeiro turno do Brasileirão.

Ricardo foi assunto por feito um gesto de comemoração após o apito final. Na oportunidade, ele explicou que a manifestação foi espontânea pela "sensação de dever cumprido" da equipe de arbitragem pelo desempenho na partida.