Fácil descrever a derrota do Grêmio para o Bahia. Foi o jogo do cansado contra o descansado. Os nordestinos ficaram uma semana só treinando e recuperando jogadores em Salvador. Os gaúchos jogaram a vida no meio da semana, na Argentina, pela Libertadores. Voltou a Porto Alegre. Embarcou rumo à Bahia e perdeu. Mal treinou.