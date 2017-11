Nós, brasileiros, não devíamos nos chamar brasileiros. Pela lógica da gramática, devíamos ser brasilianos, como os colombianos e os americanos. Ou brasilenses, como os israelenses e os canadenses.

O sufixo "eiro" se aplica a práticas profissionais. Os cafeeiros cultivam café, os engenheiros se dedicam à engenharia. Tornamo-nos brasileiros por causa dos homens que extraíam o pau-brasil da terra e o levavam para a Europa a fim de ser moído até se transformar em tinta púrpura. Era só o que os portugueses faziam no Brasil, no começo do século 16.

O fato de termos ficado para sempre associados a essa atividade diz muito do que somos. É mais do que uma herança, é uma maldição. Porque, quando o navio Mayflower chegou a Cape Cod com os puritanos que fundaram os Estados Unidos, em 1620, o pau-brasil do Brasil já estava virtualmente extinto. E estava extinto porque nenhum dos "brasileiros" originais pensava em fazer como fizeram os americanos originais. Os ingleses pioneiros do Mayflower vieram ao Novo Mundo para ficar, vieram com suas famílias, dispostos a criar uma nova sociedade, onde vicejariam seus descendentes. Os portugueses pioneiros iam com suas caravelas ao Brasil para arrancar o que lhes fosse de proveito e levar de volta para Portugal. Os portugueses queriam somente se servir das terras que descobriram.

Os portugueses não ergueram cidades; contentaram-se em manter alguns homens em feitorias. Para extrair o pau-brasil, valeram-se da mão de obra indígena. Os índios, então, viviam pelados, abençoados pela ignorância, nos recônditos profundos da Idade da Pedra. Os portugueses lhes apresentaram uma novidade extraordinária: ferramentas de metal, como anzóis para fisgar os peixes, facas para cortar a carne e machados para derrubar as árvores. Foi em troca desses produtos que os índios praticamente dizimaram as árvores de brasil da Mata Atlântica.

Há vários livros que contam essa história. O melhor é o do Peninha, aquele magano. O título é Náufragos, Traficantes e Degredados, procure na Feira.

Mas a tragédia da extinção do pau-brasil não se restringe ao revés ecológico. Não. Porque as intenções dos chamados "colonizadores" portugueses não mudaram através dos séculos. Eles nunca pretenderam fazer do Brasil uma nação. O Brasil existia para proveito da pátria-mãe.

Num país feito para que dele se servissem, o que não parece ter serventia não parece ter importância.

O primeiro parque público da América, o Boston Common, foi inaugurado em 1634. Um ano depois, a comunidade fundou a primeira escola pública do continente, a Boston Latin School, que ainda funciona. Mais um ano, e abriu-se a Universidade de Harvard.

Enquanto isso, no Brasil, a educação pública era obra quase que exclusiva dos jesuítas, preocupados, sobretudo, em catequizar os índios. Só no século 19 é que escolas, universidades, bibliotecas, estradas e museus foram abertos, mas não para atender à população, e sim à nova elite formada pela família real portuguesa, que fugira de Napoleão em 1808.

Tudo, no Brasil, sempre foi feito de cima para baixo. O Estado sempre pairou sobre as cabeças dos brasileiros. É por isso que a comunidade raramente resolve suas questões por conta própria, sempre espera que o Estado resolva por ela.

Donde, o sucesso do nefasto populismo.