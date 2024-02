Quem gosta de cinema sabe que sua sessão estará arruinada se seu assento for vizinho daquele sujeito abraçado a uma bacia de pipoca e a um balde de refrigerante, quando, então, o ar será invadido pelo cheiro de manteiga rançosa, pelos sons de futucação no papel da embalagem e de mastigação dos carocinhos de milho – um suplício, ainda mais se o filme for marcado por pausas, amplas zonas de silêncio, música e efeitos estratégicos como o sensorialíssimo Zona de Interesse, dirigido por Jonathan Glazer e que concorre ao Oscar em cinco categorias.