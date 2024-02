Todo mundo deve ter visto a quebradeira na loja de uma judia em Arraial d’Ajuda, no feriado, quando uma mulher que espuma ódio aparece chamando a proprietária de “sionista assassina de crianças”. A agressão é apenas um prego a mais no caixão da convivência harmônica entre as pessoas, já que uma montanha de besteiras tem insuflado o antissemitismo e o surgimento de “odiadores do bem” – que inclui até judeus que odeiam judeus, um clássico.