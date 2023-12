Sentimento inevitável, muitas vezes duradouro e para o qual as pessoas parecem total e eternamente despreparadas, o luto é uma grande zona de solidão e estranhamento. Manual do Luto (Bertrand Brasil), 51º livro do multitarefas Fabrício Carpinejar, é uma reunião de textos que refletem sobre a impermanência, a saudade e a ausência, obra que combate de frente a noção de que a dor deve ser logo substituída pelo estado de constante excitação e aparente alegria em que o mundo parece mergulhado. Fabrício ensina que a dor pode, e deve, virar memória e que isso é em verdade o legado de uma vida.