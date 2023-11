Na quarta-feira passada (22), na sede da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, foi exibido a um grupo de jornalistas o documentário que compila imagens das atrocidades cometidas pelos terroristas do Hamas durante os ataques do dia 7 de outubro em Israel. Esses vídeos, encontrados nos celulares e câmeras corporais dos ativistas, nos sistemas de segurança de comunidades e nas mídias sociais, resultam num filme de 43 minutos, cujas cenas são os registros mais cruéis, bárbaros e violentos desde aqueles obtidos no Holocausto.