A diretoria do Caxias fixou em R$ 200 o preço dos ingressos para os torcedores do Grêmio, no jogo de sábado (16), no Centenário, pelas semifinais do Campeonato Gaúcho. Um valor totalmente fora da realidade do produto que apresenta e que merece um comentário muito além da crítica natural que se faz por qualquer tipo de abuso.