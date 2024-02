Sim, a Ospa vai tocar músicas minhas na temporada deste ano. A Estética do Frio I, para recordar. A novidade da Estética do Frio IV, ainda em produção. Tirada do baú, a trilha sonora do filme Anahy de las Misiones. Ter minhas músicas tocadas pela orquestra não impede — e muito menos seria essa a razão — de afirmar que esta temporada da Ospa é uma das melhores de sempre.