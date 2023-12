Visitei o Memorial da Ospa à procura do maestro Pablo Komlós, meu professor de regência na universidade e com quem tive conversas intermináveis sobre Wagner e Penderecki. Com ele tive poucas discordâncias, que sempre ocorriam se eu o tivesse desagradado em alguma crítica de jornal. Então ele me recebia em aula com uma frase dita sem nenhuma pressa, mas capaz de gelar a alma: “Tengo una pelea contigo...”.