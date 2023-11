É bem comum comemorar aniversários redondos de compositores, como Bruno Kiefer e seu centenário, a serem celebrados pela Ospa no concerto agora do dia 10 de novembro. É este o caso também com certas obras mestras, como a Sagração da Primavera de Stravinsky, que no ano do centenário ganhou um livro de presente, Avatar da Modernidade, esquadrinhando todos os aspectos da peça.