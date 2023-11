No meu último texto, escrevendo sobre o novo livro de Olinda Allessandrini, mencionei Milton de Lemos, nosso professor de piano, personalidade formadora importante no meu pensamento musical. Memórias ativadas e o tema volta, pois depois do velho mestre minha vida de pianista foi atravessada por Zuleika Rosa Guedes, outra personalidade formadora incontornável no ensino do piano por aqui.