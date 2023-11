Mesmo que a Feira do Livro já tenha terminado, sempre é tempo de recomendar livros de música. O mercado desse tipo de literatura nunca foi muito aquecido no Brasil, então, se algo como Notas em Pauta, da pianista Olinda Allessandrini, atravessa nosso caminho, é pegar ou largar. No caso, é livro para pegar e ler logo, pois Olinda tem muito a nos contar.