O ex-campeão dos meio-pesados Lyoto Machida (22 vitórias e 7 derrotas) medirá forças com Derek Brunson (17 vitórias e 5 derrotas) na luta principal do UFC Fight Night 119, próximo sábado, em São Paulo. O combate valerá pela divisão dos médios, onde Michael Bisping figura como campeão.

No vídeo acima, Machida fala sobre a sua filosofia nas lutas, mostrando caráter e determinação.