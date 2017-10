O irlandês Conor McGregor é o segundo colocado no Ranking Geral do UFC

O UFC atualizou o seu Ranking Geral (engloba todos os atletas de todas as categorias de peso). A lista é considerada como a mais importante do MMA. O Brasil conta com Amanda Nunes, Cris Cyborg e José Aldo. Aliás, a terceira colocação apresenta dois atletas empatados.