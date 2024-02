Outro dia encontrei por acaso uma colega de escola que eu não via desde criança. Décadas se passaram e lá estava, diante de mim, uma mulher madura com sua história, rugas, preocupações, alegrias, fotos da família, filhos crescidos, toda uma vida. E no entanto eu olhava essa mulher e só conseguia ver a menina que ela foi, a risada que eu lembro que ela dava.