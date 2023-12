Ao ler a excelente matéria do repórter de GZH Rafael Diverio mostrando que Grêmio e Inter são os únicos grandes do Brasil a não ter futsal, nem mesmo na base, resolvi ampliar o assunto e trazê-lo para o âmbito olímpico. E o resultado é o mesmo. A dupla Gre-Nal não conta com equipes em modalidades olímpicas.