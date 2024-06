Os próximos dias serão de tempo firme em todo o Estado, mas uma virada é esperada para o fim de semana. A terça-feira (11) será marcada por tempo nublado e sol entre nuvens em todo Rio Grande do Sul. Devido à pouca umidade na atmosfera, o dia pode amanhecer nublado e com garoa em Porto Alegre, na Região Metropolitana, na Região Central, na Campanha e na Serra. O sol volta a aparecer à tarde, ainda com bastante nebulosidade, mas não haverá chuva.