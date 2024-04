Rajadas de mais de 90km/h derrubaram um caminhão (imagem no fim desta reportagem) e um trailer de cima de um viaduto na Cidade do Cabo, na África do Sul. Vídeos compartilhados no domingo (7), no X (antigo Twitter), mostram o momento em que os veículos são levados pelo vento e outros balançam ao circular na região do Túnel Huguenot. Os incidentes ocorreram no último sábado (6).