A terça-feira (23) será marcada pela instabilidade no tempo no Rio Grande do Sul. Uma frente fria em alto-mar, associada à entrada constante de umidade no Estado, favorece a formação de nuvens carregadas no território gaúcho. Na Região Metropolitana, na Serra, na Fronteira Oeste e no Noroeste, chove ao longo do dia, ainda com risco de temporais. Já no Sul, o dia será marcado por sol, variação de nebulosidade e não há previsão de chuva.