A previsão é de chuva forte para o começo da semana no Rio Grande do Sul. O cenário fez com que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitisse, neste domingo (14), dois alertas de perigo para o Estado, que têm validade até o fim de terça-feira (16). A partir de quarta-feira (17), no entanto, o tempo deve ficar firme.