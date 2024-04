A quinta-feira (11) será de tempo dividido no Rio Grande do Sul, com avanço da instabilidade pelo território gaúcho. A área mais atingida ficará concentrada no centro-norte do Estado. Na Região Metropolitana, na Serra, no Norte e no Litoral o tempo será marcado por muita nebulosidade e chuva frequente. Na Região Central haverá aberturas de sol, porém, chove desde o início do dia. No Sul, na Campanha e na Fronteira Oeste o tempo ficará firme.