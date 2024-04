Este é o boletim do tempo para a cidade de Santa Maria (RS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, o tempo será de outono, com a temperatura variando entre 10°C e 28°C. O tempo será predominantemente nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Esteja preparado para o tempo chuvoso e para as baixas temperaturas, e não se esqueça de se proteger adequadamente.