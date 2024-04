Confira a previsão do tempo para Passo Fundo (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 19°C e 26°C no dia 29/4/2024, entre 19°C e 28°C no dia 30/4/2024, entre 21°C e 25°C no dia 1/5/2024, entre 19°C e 27°C no dia 2/5/2024 e entre 15°C e 21°C no dia 3/5/2024. Esteja preparado para dias com sol e aumento de nuvens, pancadas de chuva na tarde e na noite, chuva forte durante o dia e umidade elevada. Mantenha-se informado e prepare-se para as mudanças no tempo.