Este artigo traz informações sobre o tempo em Manaus (AM) para a próxima semana. Durante o outono, a temperatura irá variar entre 24°C e 32°C, com possibilidade de chuvas rápidas durante o dia e na noite. No dia 29/4, a temperatura máxima será de 32°C e a mínima de 25°C. No dia 30/4, a temperatura máxima será de 31°C e a mínima de 25°C. Já no dia 1/5, a temperatura máxima será de 30°C e a mínima de 25°C. No dia 2/5, a temperatura máxima será de 30°C e a mínima de 24°C. Por fim, no dia 3/5, a temperatura máxima será de 32°C e a mínima de 25°C. Esteja preparado para as condições do tempo e mantenha-se protegido da chuva e do sol forte.