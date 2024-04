Este é o boletim meteorológico para a cidade de Frederico Westphalen (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará entre 24°C e 28°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 18°C e 21°C. O tempo será predominantemente chuvoso, com sol e algumas nuvens em alguns dias. A umidade relativa do ar será elevada, variando entre 58% e 100%. Esteja preparado para as condições meteorológicas e mantenha-se informado sobre as atualizações do tempo.